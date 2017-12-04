В преддверии нового года приставы посетят должников

Сегодня, 4 декабря, судебные приставы Кузбасса выйдут в общероссийский рейд в рамках акции «В Новый год - без долгов».

Так, сотрудники ФССП отправятся по адресам должников, чтобы проверить их положение и наложить арест на имущество. Кроме того, они проверят бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты удержаний по алиментам.

Стоит отметить, что аналогичные общероссийские рейды будут проводиться весь декабрь. Например, 11 декабря приставы отправятся по адресам должников с целью взыскания фискальных платежей, 18 декабря - задолженности в пользу организаций ТЭК, а 25 декабря - исполнению исполнительных документов неимущественного характера.

Также будет активизирована работа по розыску должников и их имущества.