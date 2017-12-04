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Поезд насмерть сбил 14-летнюю жительницу Анжеро-Судженска

04 декабря 2017 в 14:27

Трагедия произошла днём 3 декабря на станции Анжерской.  

Предварительно известно, что около 14:00 девушка попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте, несмотря на приближение грузового поезда. На подаваемые сигналы повышенной громкости она не реагировала. Несмотря на предпринятые машинистом меры экстренного торможения, избежать наезда не удалось. В результате 14-летняя жительница Кузбасса погибла.

В настоящее время по факту случившегося организована проверка. Процессуальное решение будет принято по её итогам.


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