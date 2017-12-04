Поезд насмерть сбил 14-летнюю жительницу Анжеро-Судженска

Трагедия произошла днём 3 декабря на станции Анжерской.

Предварительно известно, что около 14:00 девушка попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте, несмотря на приближение грузового поезда. На подаваемые сигналы повышенной громкости она не реагировала. Несмотря на предпринятые машинистом меры экстренного торможения, избежать наезда не удалось. В результате 14-летняя жительница Кузбасса погибла.

В настоящее время по факту случившегося организована проверка. Процессуальное решение будет принято по её итогам.