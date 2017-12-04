Мать, убившая новорождённого, получила условный срок

Суд признал 33-летнюю жительницу Крапивинского района виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По версии обвинения, весной этого года женщина родила в домашних условиях ребёнка, а после завернула малыша в пакет и выбросила в мусорный бак.

- После самостоятельного родоразрешения у обвиняемой начались осложнения. Она обратилась в медицинское учреждение, сообщив о якобы выкидыше, - уточнили в ведомстве. - Информацию о пациентке передали в правоохранительные органы.

Тело новорожденного было обнаружено в контейнере. Экспертиза показала, что ребёнок был живым, доношенным, но умер из-за переохлаждения.

В рамках расследования задержанной провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила её вменяемость. В итоге суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Стоит отметить, что на момент совершения преступления жительница Крапивинского района не работала и не вела домашнее хозяйство. Семья состояла на учете как малообеспеченная. При этом в семье воспитывалось двое детей. В настоящее время 8-летний мальчик и 3-летняя девочка находятся в социально-реабилитационном центре. В отношении ещё одного годовалого ребёнка осужденная была лишена родительских прав.