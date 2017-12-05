Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецке автобус столкнулся с машиной инк...

В Новокузнецке автобус столкнулся с машиной инкассаторов: пострадали трое

05 декабря 2017 в 10:12

Авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошла около 17:45 4 декабря на улице Зыряновской.

По предварительным данным ГУ МВД по Кемеровской области, водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель иномарки и его пассажир, а также пассажир автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу.

Известно, что всего в автобусе на момент аварии находились 20 человек. В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.

 


Читайте также

Content
Кузбасс вошёл в топ регионов с долгами по зарплате
Content 1
В преддверии нового года приставы посетят должников
Content
Поезд насмерть сбил 14-летнюю жительницу Анжеро-Судженска
Content 1
Мать, убившая новорождённого, получила условный срок

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?