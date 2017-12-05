В Новокузнецке автобус столкнулся с машиной инкассаторов: пострадали трое

Авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошла около 17:45 4 декабря на улице Зыряновской.

По предварительным данным ГУ МВД по Кемеровской области, водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель иномарки и его пассажир, а также пассажир автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу.

Известно, что всего в автобусе на момент аварии находились 20 человек. В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.