В Кемерове подросток выбросился из окна из-за несчастной любви

Трагедия произошла поздно вечером 4 декабря на улице Ворошилова.

По словам очевидцев, около 22:00 15-летний подросток, находящийся в алкогольном опьянении, выпал из окна шестого этажа. От полученных травм парень скончался на месте.

Предположительно, подросток совершил самоубийство из-за ссоры с с возлюбленной. По информации СМИ, до инцидента погибший сидел в компании знакомых и выпивал. Здесь же была его бывшая девушка, они с ней весь вечер ругались. Какой-то момент девушка вышла.

- Все так быстро произошло, что никто не успел его остановить и вообще сообразить, что у него на уме, – рассказала свидетельница происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уточняют точную причину и обстоятельства происшествия.