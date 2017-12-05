Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Троллейбус вылетел в кювет в Кемерове

Троллейбус вылетел в кювет в Кемерове

05 декабря 2017 в 12:25

Утром 5 декабря на улице Терешковой вблизи Кузбасского моста выехал на обочину с проезжей части троллейбус.

По предварительным данным ГИБДД, водитель транспортного средства не учел дорожных условий и совершил съезд с дороги. В результате на указанном участке дороги образовалась 7-бальная пробка.

На место сразу прибыли инспекторы ГИБДД, которые не только выяснили все подробности произошедшего, но и организовали регулирование движения, чтобы избежать заторов.

Известно, что на момент происшествия в салоне троллейбуса находились пассажиры. Никто из них не пострадал.


Читайте также

Content 1
Мать, убившая новорождённого, получила условный срок
Content 1
В Новокузнецке автобус столкнулся с машиной инкассаторов: пострадали трое
Content 1
В Кемерове подросток выбросился из окна из-за несчастной любви
Content 1
Житель Кузбасса два года получал пенсию умершего отца

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?