Троллейбус вылетел в кювет в Кемерове

Утром 5 декабря на улице Терешковой вблизи Кузбасского моста выехал на обочину с проезжей части троллейбус.

По предварительным данным ГИБДД, водитель транспортного средства не учел дорожных условий и совершил съезд с дороги. В результате на указанном участке дороги образовалась 7-бальная пробка.

На место сразу прибыли инспекторы ГИБДД, которые не только выяснили все подробности произошедшего, но и организовали регулирование движения, чтобы избежать заторов.

Известно, что на момент происшествия в салоне троллейбуса находились пассажиры. Никто из них не пострадал.