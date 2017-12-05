Житель Кузбасса два года получал пенсию умершего отца

Пенсионер из Промышленновского района решил не уведомлять работников почтамта о смерти 87-летнего отца. С июля 2014 года он регулярно получал его пенсию и выплаты по уходу за ним.

Обман раскрыли в феврале 2017 года. В отношении афериста было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ноябре кузбассовца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, пожилой мужчина должен будет возместить почтамту причиненный ущерб. Его сумма составила 734 тысячи рублей.