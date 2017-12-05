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На площади Советов в Кемерове приступили к строительству ледового городка

05 декабря 2017 в 16:31

Известно, что в этом году темой праздничного объекта «100 лет детства».

Как сообщили в администрации города, на возведение ледового городка потребуется около 130 кубометров льда. Из них специалисты построят композиции «Лунтик и Барбоскин», «Малышарики», «Три богатыря», «Умка» и «Падал прошлогодний снег», «Дед Мороз и лето» и «Снеговик-почтовик», «Простоквашино», «Смешарики», «Щелкунчик», «Тридесятое царство».

Кроме того на главной площади города появятся две горки: малая детская и взрослая двускатная, а также лабиринт для самых маленьких. Отмечается, что у всех композиций будет внутренняя и внешняя подсветка. Светодинамические композиции установят на центральной клумбе и флагштоках, на территории площади развесят световые гирлянды и иллюминацию деревьев.

Работы будут завершены в преддверии праздника, в третьей декаде декабря.

Фото: Администрация г. Кемерово


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