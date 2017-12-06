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Кемеровчане услышат новогодние мелодии в исполнении старинного пианино и скрипки

06 декабря 2017 в 10:54

«Музыкальный салон» на тему «Новогоднее настроение» организовали для кемеровчан и гостей города сотрудники музея-заповедника «Красная Горка». 

В субботу, 9 декабря, посетители «Красной Горки» смогут загадать желание у камина, попробовать угощения, а также насладиться особенным дуэтом старинного пианино Franz Handro и завораживающей скрипки.

Новогодние хиты разных лет исполнят приглашенные на вечер Пианист Иван Пестов и скрипач Дмитрий Матренин.

- Живая музыка, треск поленьев в очаге, возможность окунуться в атмосферу старинного каминного зала – мероприятие будет интересно всем, кто любит проводить своё свободное время со вкусом. Обещаем, что особое праздничное настроение, полученное на нашем «Музыкальном салоне», сохранится до конца новогодних каникул, – отметили организаторы вечера.

«Музыкальный салон» откроется в субботу, 9 декабря, в 16:00. Мероприятие пройдёт в каминном зале. Подробности можно узнать по телефону: (3842) 45-46-46.

Фото: пресс-служба «Красной Горки»


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