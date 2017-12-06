Вредная привычка убила 18-летнего новокузнечанина

В южной столице Кузбасса молодой парень скончался от ожогов, полученных в результате пожара. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В минувшее воскресенье, 3 декабря, загорелась одна из квартир многоквартирного жилого дома по улице 40 лет Победы. Прибывшие на место спасатели вынесли с места ЧП еще живого хозяина квартиры, однако полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью. Парень умер спустя сутки в больнице.

По предварительной информации МСЧ, причиной возгорания в данном случае стала неосторожность при курении. Как пояснили местным СМИ знакомые погибшего, новокузнечанин уснул, не затушив окурок.