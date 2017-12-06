Ребёнок попал под колёса легковушки в Анжеро-Судженске (видео)

Вечером 5 декабря автомобиль Lada Priora сбил 8-летнего мальчика. По словам свидетелей, ДТП произошло около 18:00 в Восточном районе города.

После наезда ребенка отбросило на парковавшийся в этот момент КамАЗ. Стоит отметить, что водитель легковушки сам вызвал скорую.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе сильное сотрясение и перелом лицевой кости.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube