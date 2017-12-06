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Наркоман из Междуреченска ворвался с ножом в банк

06 декабря 2017 в 14:33

Мужчина закрылся в комнате для работы с клиентами в отделении одного из банков, потребовал вызвать полицию и стал ножом ударять в стены.

Прибывшие на место полицейские задержали дебошира и забрали у него нож. Обследование врачей показало, что 36-летний горожанин находился в состоянии наркотического опьянения.

По информации ГУВД Кузбасса, междуреченец на протяжении недели употреблял синтетическую «соль». На фоне интоксикации у него начались галлюцинации. Мужчине казалось, будто его преследуют неизвестные, спрятаться от которых он решил в отделении банка.

За употребление наркотиков на дебошира составили административный протокол. Также в настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности за мелкое хулиганство. 


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