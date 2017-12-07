В Кузбассе назначен и.о. начальника ГУФСИН

Временно исполняющим обязанности руководителя ГУФСИН по Кемеровской области стал полковник внутренней службы Андрей Леонидович Попето.

Распоряжение о его назначении подписал и. о. директора ФСИН России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, к исполнению обязанностей Попето приступил с 6 декабря.

Напомним, что бывший начальник кузбасского ГУФСИН Константин Антонкин подозревается в получении взятки в особо крупном размере, 4 августа он был арестован на время следствия и до сих пор находится под стражей.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по КО