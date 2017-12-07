В Киселёвске автобус проехал на «красный» и сбил пешехода

Авария произошла 6 декабря в районе дома №40 по улице 50 лет города.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автобуса ПАЗ-32054 проехал на красный сигнал светофора на регулируемом перекрёстке и совершил наезд на мужчину. В ведомстве уточнили, что 28-летний пострадавший переходил проезжую часть по «зебре» на разрешающий свет.

Известно, что водитель автобуса пытался предотвратить наезд и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль ВАЗ-21150. В настоящее время правоохранители устанавливают детали ДТП, информации о степени тяжести травм, полученных пешеходом, пока нет.