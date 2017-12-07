ДТП на Елыкаевской трассе в Кемерове: пострадали 16 человек (видео)

Авария произошла около 8:10 сегодня, 7 декабря, на автодороге Кемерово — Елыкаево — Старочервово. Здесь столкнулись Hyundai Solaris и принадлежащий дому-интернату для престарелых и инвалидов микроавтобус «Луидор».

По предварительной информации ГУ МВД Кузбасса, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Hyundai. В результате травмы получили водители обоих транспортных средств (спасателям пришлось деблокировать водителя легковушки) и 14 пассажиров микроавтобуса (они являются работниками соцучреждения). Пострадавшим оказана первая помощь, они доставлены в больницы.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и степень вины каждого из её участников. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Видео: "ВКонтакте" - "Регион-42"