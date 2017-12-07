Восьмилетнюю девочку изнасиловали в Кемерове

Информация об изнасиловании ребёнка появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, вечером 6 декабря в Рудничном районе областной столицы молодой парень напал на 8-летнюю школьницу.

Как удалось выяснить корреспонденту «С тобой», трагедия произошла на улице Ногинская. Педофил заметил девочку, которая находилась на улице одна, затащил в гаражи и там совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан тем же вечером, им оказался молодой человек 1998 года рождения. В настоящее время следователи устанавливают детали преступления.

Известно, что пострадавшая находится в больнице, с ней работают специалисты.