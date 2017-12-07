Стали известны подробности изнасилования 8-летней девочки в Кемерове

Напомним, преступление было совершено накануне вечером в Рудничном районе.

В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали подробности случившегося. Так, по версии правоохранителей вечером подозреваемый человек подошёл на улице к девочке и потребовал, чтобы она пошла с ним. Когда потерпевшая попыталась закричать и позвать на помощь, педофил пригрозил ей убийством. Затем он завёл ребёнка в гаражи, изнасиловал и скрылся.

Придя домой, потерпевшая рассказала, что незнакомый мужчина сделал ей больно. Девочке оказали медицинскую помощь. Прибывшие на место криминалисты взяли биологические образцы, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В течение нескольких часов правоохранители отработали ранее судимых лиц и возможных свидетелей случившегося. В итоге злоумышленник был задержан у себя дома. Им оказался ранее судимый наркозависимый житель Рудничного района. Известно, что подозреваемый не оказывал сопротивления. На момент задержания он успел замочить одежду, в которой совершил изнасилование.

В СУ СК РФ по Кемеровской области отметили, что семья потерпевшей характеризуется положительно, а вот задержанный состоит на учёте в наркологическом диспансере в связи с употреблением наркотиков. В рамках расследования ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Расследование дела взято под контроль руководства следственного управления.