Пожилая новокузнечанка выпрыгнула из окна из-за головной боли

Инцидент произошел 6 декабря в доме №15 по улице Тольятти.

Тело 79-летней женщины, которая упала с высоты шестого этажа, обнаружили возле подъезда прохожие. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть горожанки.

Предполагается, что женщина покончила с собой. Известно, что в последнее время пенсионерку часто учили головные боли, и ранее она уже предпринимала попытку суицида.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.