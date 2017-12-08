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Пожилая новокузнечанка выпрыгнула из окна из-за головной боли

08 декабря 2017 в 09:25

Инцидент произошел 6 декабря в доме №15 по улице Тольятти.

Тело 79-летней женщины, которая упала с высоты шестого этажа, обнаружили возле подъезда прохожие. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть горожанки.

Предполагается, что женщина покончила с собой. Известно, что в последнее время пенсионерку часто учили головные боли, и ранее она уже предпринимала попытку суицида.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.


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