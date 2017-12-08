Кузбассовец забил до смерти жену, пытаясь отучить её от спиртного

В течение нескольких часов он избивал супругу, убеждая бросить вредную привычку. В итоге женщина скончалась.

В последнее время погибшая стала злоупотреблять алкоголем, на этой почве в семье неоднократно возникали конфликты. В очередной раз придя домой и застав супругу пьяной, киселевчанин решил проучить ее. Он стал избивать женщину, в результате она впала в кому, а позже скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Суд признал 32-летнего жителя Киселевска виновным в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

У осужденного и убитой им женщины остались двое несовершеннолетних детей.