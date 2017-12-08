Бульвар Строителей в Кемерове готовят к Новому году

В Кемерове наряду с традиционной площадью Советов праздничные арт-объекты, ель и горки для катания возведут на обновленном бульваре Строителей.

Как рассказали в администрации города, в настоящее время специалисты занимаются строительством горки, а на следующей неделе установят новогоднюю ель. Также здесь появится скульптура в виде стилизованных цифр 2018, орнаментированная горка, чаша «Чебурашка и мяч», лабиринт «Пингвины», ледяные композиции «Медведь на велосипеде» и «Собаки на лыжах». Все объекты будут иметь яркую подсветку.

В мэрии уточнили, что на изготовление ледового городка на бульваре Строителей потребуется около 50 кубометров чистейшего льда. В настоящее время плиты уже находятся на площадке.

Фото: администрация Кемерова