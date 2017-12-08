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В Новокузнецке пройдет чемпионат по поеданию пельменей

08 декабря 2017 в 13:36

В эту субботу на Площади общественных мероприятий в южной столице Кузбасса состоится необычное кулинарное событие - #пельменьшоу «Богатырская сила».

Новокузнечане и гости города смогут продегустировать пельмени, поучаствовать в богатырских конкурсах, чемпионате по поеданию пельменей, поесть бесплатную кашу и выпить чай.

Гостей мероприятия ждут различные конкурсы, розыгрыш призов, а также соревнования реконструкторов и выступления творческих коллективов

Пельменьшоу состоится 9 декабря, начало в 12:00.


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