В Новокузнецке пройдет чемпионат по поеданию пельменей

В эту субботу на Площади общественных мероприятий в южной столице Кузбасса состоится необычное кулинарное событие - #пельменьшоу «Богатырская сила».

Новокузнечане и гости города смогут продегустировать пельмени, поучаствовать в богатырских конкурсах, чемпионате по поеданию пельменей, поесть бесплатную кашу и выпить чай.

Гостей мероприятия ждут различные конкурсы, розыгрыш призов, а также соревнования реконструкторов и выступления творческих коллективов

Пельменьшоу состоится 9 декабря, начало в 12:00.