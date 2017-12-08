В Новокузнецке пройдет чемпионат по поеданию пельменей

В эту субботу на Площади общественных мероприятий в южной столице Кузбасса состоится необычное кулинарное событие - #пельменьшоу «Богатырская сила».
Новокузнечане и гости города смогут продегустировать пельмени, поучаствовать в богатырских конкурсах, чемпионате по поеданию пельменей, поесть бесплатную кашу и выпить чай.
Гостей мероприятия ждут различные конкурсы, розыгрыш призов, а также соревнования реконструкторов и выступления творческих коллективов
Пельменьшоу состоится 9 декабря, начало в 12:00.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы