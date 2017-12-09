В Кемерове на ФПК сбили школьника

ДТП случилось вчера в областной столице в микрорайоне ФПК. По свидетельствам очевидцев в аварии пострадали двое пешеходов – дедушка и внук. Однако по официальной информации ГИБДД, пострадавший был один – 8-летний мальчик.

По предварительным данным, он переходил проезжую часть неподалеку от «зебры». 36-летний автомобилист за рулем иномарки Honda не успел затормозить и сбил пешехода. Мальчику медики оказали помощь на месте.

Очевидцы утверждают, что у ребенка в результате аварии случилась кратковременная потеря памяти. Но эта информация официально не подтверждается.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Фото: Вконтакте