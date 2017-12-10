В Кемерове и в Новокузнецке ночью сгорели автомобили

Два автопожара случилось за ночь в двух крупных городах региона. Первый, в 5:30, случился в южной столице Кузбасса. 8 сотрудников МЧС с двумя единицами техники работали на месте происшествия. По предварительным данным, машину подожгли.

В 8.21 уже в Кемерове поступил сигнал о возгорании автомобиля Mercedes. 7 человек с двумя единицами техники ликвидировали пожар за 8 минут. Причиной пожара предварительно называется неисправность электрооборудования.

На снимке: пожар в Новокузнецке

Фото: Вконтакте