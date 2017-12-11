Стали известны подробности падения кемеровчанки с дерева: девушка солгала

Напомним, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря в Кемерове в микрорайоне Южный.

18-летняя кемеровчанка попала в больницу после падения с высоты. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый компрессионный перелом позвоночника.

По первоначальной версии девушки, она упала с дерева, пытаясь сделать эффектное селфи, однако выяснилось, что на самом деле травмы были получены другим способом. Следователи выяснили, что пострадавшая упала вниз, спускаясь по простыням из комнаты общежития, которое закрывалось после 22:00.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. По словам медиков, горожанку ждёт длительное восстановление.