В Кузбассе столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

В Шерегеше в районе дома №3 на улице Водозаборная столкнулись грузовик MAN TGS и легковой автомобиль Lifan.

По предварительной информации УГИБДД Кузбасса, водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, оказался на встречной полосе и столкнулся с двигавшейся по ней легковушкой.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Lifan. Еще два пассажира (в том числе несовершеннолетний) и водитель легкового авто получили травмы.