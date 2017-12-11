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В Кузбассе столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

11 декабря 2017 в 12:21

В Шерегеше в районе дома №3 на улице Водозаборная столкнулись грузовик MAN TGS и легковой автомобиль Lifan.

По предварительной информации УГИБДД Кузбасса, водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, оказался на встречной полосе и столкнулся с двигавшейся по ней легковушкой.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Lifan.  Еще два пассажира (в том числе несовершеннолетний) и водитель легкового авто получили травмы.


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