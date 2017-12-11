Сыроварни и пасеки откроют на месте закрытых разрезов в Кузбассе

С подобными предложениями выступили выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров на встрече с заместителем губернатора Кемеровской области Станиславом Черданцевым.

Напомним, что 2018 год в Кузбассе объявлен Годом инвестиций и инноваций. Бизнесмены, общественники и студенты области встретились для обмена опытом и идеями о развитии региона. Для разработки программы состоялся "мозговой штурм", в ходе которого участники предложили запустить на закрывшихся разрезах привлекательные инвестиционные проекты. В их числе сыроварни, пасеки, выращивание рапса с целью производства биотоплива. Перспективность идей уже оценили московские эксперты.

Также среди высказанных предложений внимание привлекло возможное строительство фестивальных площадок, велотреков, кемпингов, а также организация аэрокомплексов и киноплощадок.