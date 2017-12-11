Мысковчанка пряталась от приставов в диване

Так женщина пыталась избежать уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Жительница Мысков за несколько лет накопила долг по алиментам, превышающий 200 тысяч рублей. В результате в отношении нее было возбуждено исполнительное производство и даже назначено административное наказание, однако женщина продолжала уклоняться от выплат.

Когда приставы приехали домой к должнице, дверь открыла ее родственница. Она сообщила, что алиментщицы дома нет, однако до этого сотрудники УФССП видели в окне два силуэта. Приставы вошли в жилище и обнаружили алиментщицу в диване.

Должница призналась, что пряталась от госслужащих, потому что боится уголовной ответственности, которая ей теперь грозит за неуплату алиментов. В ближайшее время в отношении должницы будет возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты алиментов).