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Житель Анжеро-Судженска избил 14-летнюю падчерицу

11 декабря 2017 в 16:06

О произошедшем рассказала полицейским мать девочки.

Накануне, вернувшись домой нетрезвым, мужчина устроил жене скандал. В какой-то момент он решил подключить к ссоре ребёнка - разбудил спящую падчерицу, схватил за волосы и несколько раз ударил ногой.

У потерпевшей были диагностированы сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Девочка находится в больнице, её жизни ничего не угрожает.

Избившего ее отчима задержали полицейские, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». 


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