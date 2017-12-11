Житель Анжеро-Судженска избил 14-летнюю падчерицу

О произошедшем рассказала полицейским мать девочки.

Накануне, вернувшись домой нетрезвым, мужчина устроил жене скандал. В какой-то момент он решил подключить к ссоре ребёнка - разбудил спящую падчерицу, схватил за волосы и несколько раз ударил ногой.

У потерпевшей были диагностированы сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Девочка находится в больнице, её жизни ничего не угрожает.

Избившего ее отчима задержали полицейские, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».