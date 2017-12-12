Стала известна дата открытия ледового городка на площади Советов в Кемерове

Как сообщили в администрации, ледовый городок на главной площади города начнет свою работу 23 декабря.

В честь открытия праздничного объекта в этот день будет организована театрализованная программа «Новогодний калейдоскоп», она пройдет с 17:00 до 19:00. В мероприятии примут участие более 200 артистов и аниматоров, а также 10 творческих коллективов.

Напомним, что в этом году все фигуры ледового городка будут посвящены теме «100 лет детства». Среди них: «Лунтик и Барбоскин», «Малышарики», «Три богатыря», «Умка» и «Падал прошлогодний снег», «Дед Мороз и лето» и «Снеговик-почтовик», «Простоквашино», «Смешарики», «Щелкунчик», «Тридесятое царство». Кроме того, специалисты сделают две горки: для взрослых и для самых маленьких горожан.

Всего в разных районах областной столицы будет работать 11 снежных городков.