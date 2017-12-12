В Кемерове найден труп неизвестного мужчины

Вчера, 11 декабря, на Московском проспекте из канализационного колодца достали труп человека. Страшную находку обнаружили на повороте от бульвара Строителей к Притомскому проспекту.

Как рассказали в Следственном комитете, в ходе проверки колодца сотрудники теплосетевой компании сначала почувствовали неприятный запах, а затем обнаружили тело мужчины. На место прибыли сотрудники МЧС, которые подняли труп на поверхность.

По словам экспертов, тело пролежало в колодце несколько дней, на нем наблюдаются гнилостные изменения. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили. При себе у мужчины не обнаружено никаких документов, предполагается, что умерший был лицом без определённого места жительства.

В настоящее время эксперты устанавливают обстоятельства и причину смерти неизвестного.