Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Неудачливый вор из Тяжина потерял добычу по пут...

Неудачливый вор из Тяжина потерял добычу по пути в ломбард

12 декабря 2017 в 14:12

Инцидент произошел на улице Лесной. Злоумышленник организовал со своей 45-летней знакомой застолье, а когда алкоголь закончился, решил добыть денег на новую дозу, заложив в ломбард украшение женщины.

Когда потерпевшая отказалась пожертвовать ради продолжения застолья своим имуществом, 34-летний кузбассовец сорвал с нее золотую цепочку и сбежал.

Женщина сразу обратилась в полицию. Стражи порядка задержали похитителя, однако ювелирного украшения у него при себе не оказалось. Мужчина пояснил, что хотел сдать золото в ближайший ломбард, а когда предложенная цена его не устроила, отправился в другой пункт приема, однако по дороге потерял украшение.

В настоящее время задержанный доставлен для дальнейших разбирательств в отдел полиции.


Читайте также

Content 1
Мысковчанка пряталась от приставов в диване
Content 1
Житель Анжеро-Судженска избил 14-летнюю падчерицу
Content 1
Стала известна дата открытия ледового городка на площади Советов в Кемерове
Content
В Кемерове найден труп неизвестного мужчины

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?