Неудачливый вор из Тяжина потерял добычу по пути в ломбард

Инцидент произошел на улице Лесной. Злоумышленник организовал со своей 45-летней знакомой застолье, а когда алкоголь закончился, решил добыть денег на новую дозу, заложив в ломбард украшение женщины.

Когда потерпевшая отказалась пожертвовать ради продолжения застолья своим имуществом, 34-летний кузбассовец сорвал с нее золотую цепочку и сбежал.

Женщина сразу обратилась в полицию. Стражи порядка задержали похитителя, однако ювелирного украшения у него при себе не оказалось. Мужчина пояснил, что хотел сдать золото в ближайший ломбард, а когда предложенная цена его не устроила, отправился в другой пункт приема, однако по дороге потерял украшение.

В настоящее время задержанный доставлен для дальнейших разбирательств в отдел полиции.