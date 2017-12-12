Кемеровская школа привлечена к ответственности за поборы

Прокуратура Кировского района Кемерова привлекла к ответственности руководство школы №39 за сбор денег с родителей.

Информацию о том, что образовательное учреждение в принудительном порядке собирает денежные средства на учебники и бутилированную воду появилась в соцсети. В ходе проверки выяснилось, что руководство школы установило суммы, которые ежемесячно должны были сдавать родители учеников.

Объяснения родителей подтвердили записи в школьных дневниках. В результате руководство школы привлечено к дисциплинарной ответственности.