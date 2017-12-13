Кузбассовец оставил племянников в горящем доме: один из детей погиб

Летом этого года мужчина присматривал за детьми и, когда начался пожар, покинул жилище, оставив в нём малолетних мальчика и девочку.

Как сообщили в областной прокуратуре, в августе этого года кемеровчанка попросила своего 39-летнего брата присмотреть за племянниками — 3-летней девочкой и 8-месячным мальчиком. В какой-то момент в доме начался пожар, и вместо того, чтобы спасать племянников, кузбассовец оставил их в опасной обстановке. В результате 8-месячного малыша вынес из горящего дома соседский мальчик, а девочка погибла от отравления окисью углерода. При этом родной дядя не предпринял попыток помочь детям.

В настоящее время мужчина осужден по статье «Оставление в опасности, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению». Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.