На Кузбасской трассе КамАЗ попал в ДТП: есть погибшие

Смертельная авария произошла на 25 километре дороги «Обход Новокузнецка». Во вторник, 12 декабря, здесь столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Lifan.

Предварительно известно, что виновником аварии стал водитель иномарки. Он не выбрал безопасную скорость движения, не учёл снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В результате 42-летние водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Водитель КамАЗа не пострадал.