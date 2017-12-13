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На Кузбасской трассе КамАЗ попал в ДТП: есть погибшие

13 декабря 2017 в 12:19

Смертельная авария произошла на 25 километре дороги «Обход Новокузнецка». Во вторник, 12 декабря, здесь столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Lifan.

Предварительно известно, что виновником аварии стал водитель иномарки. Он не выбрал безопасную скорость движения, не учёл снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В результате 42-летние водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Водитель КамАЗа не пострадал.


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