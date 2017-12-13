Кузбассовцы спасли двух тонущих лосей в «Кузнецком Алатау»

Днём 12 декабря сотрудники заповедника получили сигнал о том, что в полынью Томи попали два лося.

Прибывшие не место специалисты соорудили из верёвки аркан и планировали набросить его на лосей, чтобы их вытащить. Однако животных стало уносить течением на другую сторону полыньи. Было принято решение разделиться на две группы, чтобы с каждой стороны полыньи забрасывать аркан на голову, чтобы не задушить. Таким образом, удалось набросить веревку на взрослую лосиху и подтянуть её ко льду.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, вытащить лосиху на лёд удалось только с помощью 12 человек. Тем временем второй лось начал уходить под воду. Его стало уносить течением в другую сторону, где на него удалось набросить аркан и подтянуть к кромке льда. В итоге 15 человек вытащили обессилевших животных на лёд. Лоси смогли подняться и ушли на берег.

В «Кузнецком Алатау» отметили, что в операции приняли участие сотрудники заповедника, спасательный отряд, местные жители, охотники, департамент по охране животного мира. Дирекция заповедника поблагодарила всех неравнодушных к судьбе животных участников.

Фото: заповедник "Кузнецкий Алатау"