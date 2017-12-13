Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемеровский грабитель пробил кирпичную стену ра...

Кемеровский грабитель пробил кирпичную стену ради наживы

13 декабря 2017 в 15:25

В полицию обратился директор одного из магазинов Кемерова. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в заведение через дыру в стене и похитил 10 телефонов и электроинструментов на общую сумму 140 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 39-летний ранее судимый кузбассовец. Ночью с помощью лома разобрал часть кирпичной кладки, ограбил торговую точку и уехал на такси в Ленинск-Кузнецкий, где сдал награбленное в ломбард.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 


Читайте также

Content 1
Кемеровская школа привлечена к ответственности за поборы
Content 1
Кузбассовец оставил племянников в горящем доме: один из детей погиб
Content 1
На Кузбасской трассе КамАЗ попал в ДТП: есть погибшие
Content 1
Кузбассовцы спасли двух тонущих лосей в «Кузнецком Алатау»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?