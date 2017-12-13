Кемеровский грабитель пробил кирпичную стену ради наживы

В полицию обратился директор одного из магазинов Кемерова. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в заведение через дыру в стене и похитил 10 телефонов и электроинструментов на общую сумму 140 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 39-летний ранее судимый кузбассовец. Ночью с помощью лома разобрал часть кирпичной кладки, ограбил торговую точку и уехал на такси в Ленинск-Кузнецкий, где сдал награбленное в ломбард.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.