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В Прокопьевске строитель ограбил строившийся им коттедж

13 декабря 2017 в 16:09

В июле этого года неизвестный проник в дом через приоткрытое окно и украл золотые крашения ручной работы, а также 3 килограмма десятирублевых монет. Общий ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

Отметить «дело» злоумышленник решил пивом и шаурмой в кафе, где и был задержан полицейскими. При себе у подозреваемого была обнаружена сумка с похищенным.

В ходе расследования выяснилось, что 36-летний кузбассовец не случайно выбрал место для ограбления – ранее он входил в состав бригады строителей этого коттеджа. Он знал планировку, поэтому легко обошёл все комнаты и похитил ценные вещи. Стоит отметить, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Нечистому на руку строителю грози до 6 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области


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