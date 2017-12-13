В Прокопьевске строитель ограбил строившийся им коттедж

В июле этого года неизвестный проник в дом через приоткрытое окно и украл золотые крашения ручной работы, а также 3 килограмма десятирублевых монет. Общий ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

Отметить «дело» злоумышленник решил пивом и шаурмой в кафе, где и был задержан полицейскими. При себе у подозреваемого была обнаружена сумка с похищенным.

В ходе расследования выяснилось, что 36-летний кузбассовец не случайно выбрал место для ограбления – ранее он входил в состав бригады строителей этого коттеджа. Он знал планировку, поэтому легко обошёл все комнаты и похитил ценные вещи. Стоит отметить, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Нечистому на руку строителю грози до 6 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области