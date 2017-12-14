Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› 18-летняя пьяная кемеровчанка выпала из окна

18-летняя пьяная кемеровчанка выпала из окна

14 декабря 2017 в 10:01

Инцидент произошел поздно вечером 13 декабря.

Около 23:00 жители дома №25 по улице Терешковой около увидели в снегу тело девушки и вызвали медиков. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали горожанку с травмами различной степени тяжести.

Предварительно известно, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она выпала из окна пятого этажа.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Причины и обстоятельства падения выясняют сотрудники правоохранительных органов.


Читайте также

Content 1
На Кузбасской трассе КамАЗ попал в ДТП: есть погибшие
Content 1
Кузбассовцы спасли двух тонущих лосей в «Кузнецком Алатау»
Content 1
Кемеровский грабитель пробил кирпичную стену ради наживы
Content 1
В Прокопьевске строитель ограбил строившийся им коттедж

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?