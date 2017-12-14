Жительница Кузбасса попыталась придушить полицейского

Инцидент произошел в октябре 2017 года в Яйском районе.

Изрядно подвыпив, местная жительница вызвала такси, чтобы вместе с маленьким внуком добраться до дома. По дороге женщина вела себя неадекватно, высказывала водителю претензии. За рулем такси была женщина, её обеспокоило состояние бабушки и судьба мальчика. Водитель, видя, что пассажирка ведет себя неадекватно, она отвезла дебоширку с маленьким внуком в полицию.

Когда инспектор ПДН сообщила, что в отношении жительницы Кузбасса будет составлен административный протокол, а ее внук поедет в социальное учреждение, нарушительница схватила правоохранителя за горло. Теперь за покушение на применение насилия в отношении представителя власти отчаянная бабушка выплатит штраф в сумме 15 тысяч рублей.