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18-летний невменяемый кузбассовец надругался над племянником

14 декабря 2017 в 13:52

В марте этого года житель Промышленновского района изнасиловал своего 4-летнего племянника. Отец мальчика находился во дворе и прибежал на крики ребёнка.

Молодой человек проживал в частном доме старшей сестры с её семьёй. Когда женщина ушла в магазин, а её муж находился во дворе, обвиняемый совершил насильственное преступление. Крики мальчика услышал его отец. Войдя в дом, мужчина стал очевидцем произошедшего. Он сразу вызвал сотрудников полиции.

Молодому человеку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. В настоящее время уголовное дело направили в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.


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