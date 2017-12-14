Новокузнечанин замуровал шумных соседей в квартире

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Полосухина.

Один из жителей пожаловался в дежурную часть, что не может выбраться из собственной квартиры. На место выехали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что 25-летнего горожанина и его жену фактически замуровали внутри жилища. Причиной тому стало повреждение замка, из-за чего дверь заклинило.

Выяснилось, что молодую семью запер в квартире их 55-летний сосед. Накануне у них случился конфликт, после которого мужчина топором повредил входную дверь обидчика. Свой поступок кузбассовец объяснил тем, что молодая семья постоянно шумит и не даёт ему спать.

Стражам правопорядка удалось отпереть поврежденную дверь. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции.