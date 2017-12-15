В Кузбассе трамвай сбил пешехода

ДТП произошло 14 декабря в районе дома №2 по улице Промстроевской в Новокузнецке.

По предварительной информации ГИБДД, 35-летняя водитель трамвая наехала на пешехода. Известно, что пострадавший переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, не убедившись в безопасности расстояния между ним и движущимся транспортным средством. Водитель трамвая не имела возможности избежать столкновения.

В результате 30-летний мужчина был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.