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В Кузбассе трамвай сбил пешехода

15 декабря 2017 в 10:23

ДТП произошло 14 декабря в районе дома №2 по улице Промстроевской в Новокузнецке.

По предварительной информации ГИБДД, 35-летняя водитель трамвая наехала на пешехода. Известно, что пострадавший переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, не убедившись в безопасности расстояния между ним и движущимся транспортным средством. Водитель трамвая не имела возможности избежать столкновения.

В результате 30-летний мужчина был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.


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