В Новокузнецке «встретились» два автомобиля Toyota: есть пострадавшие

Накануне, 14 декабря, на улице Ленина произошло столкновение автомобилей Toyota Nadia и Toyota Town Ace Noah.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Nadia не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил занос и столкнулся со встречным Toyota Town Ace Noah.

Как сообщили в областной ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека: 62-летний водитель Toyota Nadia и два его пассажира — 40-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу.

Водитель второй иномарки не пострадал.