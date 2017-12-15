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В Новокузнецке «встретились» два автомобиля Toyota: есть пострадавшие

15 декабря 2017 в 11:34

Накануне, 14 декабря, на улице Ленина произошло столкновение автомобилей Toyota Nadia и Toyota Town Ace Noah.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Nadia не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил занос и столкнулся со встречным Toyota Town Ace Noah.

Как сообщили в областной ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека: 62-летний водитель Toyota Nadia и два его пассажира — 40-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу.

Водитель второй иномарки не пострадал.


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