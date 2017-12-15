Кемеровчанин разбил возлюбленной голову за нерасторопность

Окровавленная женщина в бессознательном состоянии была обнаружена в квартире на проспекте Кузнецком. Прибывшие на место бойцы Росгрвардии выяснили, что травму 56-летней кемеровчанке нанес ее 49-летний сожитель.

К моменту прибытия правоохранителей возле подъезда стоял автомобиль скорой помощи. Медики оказывали пострадавшей помощь. На ее голове виднелись раны и ссадины, рука была припухшей.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, виновный был задержан в квартире, на его руках и одежде обнаружены следы крови. Выяснилось, что пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент у них закончился алкоголь, и сожитель отправился за новой порцией горячительного. Когда мужчина вернулся, возлюбленная долго не открывала ему дверь. Разозлившись, он жестоко избил женщину, несколько раз ударив ее головой о косяк дверного проема.

В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем. Известно, что ранее задержанный был судим за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.