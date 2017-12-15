В Кузбассе выберут лучшего Деда Мороза

Финал конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса — 2017» пройдет на сцене областного театра драмы имени Луначарского в воскресенье, 17 декабря.

В финале конкурса встретятся 11 претендентов на звание лучшего Деда Мороза региона: Семён Дамм (Анжеро-Судженск), Александр Акимов (Кемерово), Владислав Михайлов (Кемерово), Роман Меркель (Новокузнецк), Кирилл Нестеренко (Тайга), Владимир Козлов (Прокопьевский район), Иван Тулаев (Ленинск-Кузнецкий район), Георгий Исаков (Гурьевский район), Махмуд Миков (Берёзовский), Сергей Фильченко (Топкинский район), Евгений Рикун (Яшкинский район). Последнего 12-го финалиста зрители выбрали с помощью интерактивного голосования «Спаси Деда Мороза!» Им стал Владимир Борсукова из Белова.

В фойе самого театра гостей праздника научат изготавливать и декорировать ёлочные игрушки и шары в технике декупаж, изготавливать и украшать «Имбирный пряник», а также символы года из бересты и керамики.

Также юных кузбассовцев и их родителей ждёт круиз праздничного трамвая. Вместе с Дедами Морозами они отправятся от остановки КЭМЗ в 12:00.

Начало конкурса в театре - 14:00.