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Семья из трёх человек погибла при пожаре в Прокопьевске

15 декабря 2017 в 14:42

Трагедия случилась в ночь на 14 декабря на улице Бобруйской.

К тушению частного жилого дома привлекались 8 специалистов и 2 единицы техники. После того, как возгорание было потушено, под обломками нашли тела трёх человек. По информации МЧС, погибшими оказались 60-летний хозяин дома, его супруга и их 34-летний сын. Причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.

Как сообщили в ведомстве, вероятнее всего возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов.


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