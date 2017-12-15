Мимо тёщиного дома: кузбассовец из мести поджёг жилище родственницы

Инцидент произошёл в апреле этого года в Прокопьевске. Жительница дома по улице Т. Щадук обратилась в полицию с заявлением о поджоге.

Возгорание семья потушила самостоятельно. Пожар не причинил глобального вреда, но фасад здания всё-таки пострадал.

Потерпевшая предположила, что в случившемся виноват её зять. Мужчина не признал вину, однако полицейские установили его причастность. Свидетели сообщили, что видели в тот день злоумышленника с ведром бензина. По словам очевидцев, он облил жидкостью дом и поджёг. Также выяснилось, что потерпевшая и обвиняемый поругались перед этим, что и могло стать причиной злодеяния.

В ближайшее время злопамятный зять предстанет перед судом.