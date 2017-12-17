В Кемерове мужчина надел на руки носки и подрался с дорожным знаком

В областной столице местный житель на одной из остановок города записал на камеру телефона странное поведение прохожего. Он, надев на руки носки, несколько раз ударил столб дорожного знака.

Инцидент случился на остановке «Универсам 2». Как рассказал автор видео, он подошел к дебоширу и расспросил о причинах такого необычного поведения. Нетрезвый кемеровчанин рассказал, что его разозлили, а кроме того, у него «белая горячка». Пообещав больше так не делать, мужчина остался ждать маршрутку.

Видео можно посмотреть по ссылке.