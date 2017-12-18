Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове горел дом 1932 года постройки

В Кемерове горел дом 1932 года постройки

18 декабря 2017 в 09:52

Инцидент произошел 17 декабря в поселке Боровом Рудничного района. Около 9 вечера на улице Столбовой загорелся частный жилой дом 1932 года постройки.

Сигнал о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20:48.

Как рассказали в МЧС, на момент прибытия первого подразделения частный дом и веранда горели открытым пламенем. Силами 13 сотрудников ведомства и с помощью трех единиц техники пожар удалось потушить уже в 21:00. В результате возгорания повреждения получила крыша дома на площади 20 квадратных метров, а также выгорела веранда.

Предварительной причиной случившегося названо нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.


Читайте также

Content 1
В Кузбассе изменилось расписание нескольких междугородних рейсов
Content 1
В Новокузнецке произошло тройное ДТП с участием автобуса
Content 1
Кузбассовец ударил друга ножом, чтобы примирить с возлюбленной
Content
Бывшего заместителя мэра Кемерова подозревают во взяточничестве

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?