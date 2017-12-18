В центре Кемерова женщина спровоцировала ДТП с участием двух машин

ДТП произошло утром 18 декабря на пересечении улиц Весенней и Красноармейской.
О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы происшествия. По словам свидетелей, виновницей аварии стала женщина-пешеход. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Для того, чтобы не сбить пешехода, водитель одной из иномарок был вынужден совершить маневр. В результате автомобиль столкнулся с другой иномаркой. Оба автомобиля получили значительные повреждения.
Предварительно известно, что никто не пострадал. В настоящее время выясняются подробности аварии.
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